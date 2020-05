Anton Maljugin: peaasi on mitte paanitseda

Anton Maljugin. Foto: Andras Kralla

Selleks, et kirjeldada, kuidas suhtuvad praegusesse majanduslangusesse meie ettevõtted, võiks tsiteerida ’Omar Khayyāmi: “Meelekindlusetud hukkuvad enneaegu”, kirjutab laevaehitusfirma LTH-Baas tegevjuht Anton Maljugin.

Erakorralise määratlematuse tingimustes on väga keeruline langetada mingeid otsuseid. On raske öelda, mis meid ees ootab. Meie peamised kliendid - kruiisiettevõtted - kannavad tohutut kahju, neil ei ole juba kaks kuud olnud mingit sissetulekut ega ole teada, millal nad saavad taas oma tavapärase tegevuse juurde asuda. Võimalik, et ristlusäri on kannatanud praeguses kriisis kõige enam.