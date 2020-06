Maive Rute: keskpanganduses rohetab

Maive Rute. Foto: Andres Haabu

Ajal, mil roheliste finantsvarade osakaal kasvab ja investorite huvi nende suhtes on järjest elavam, ei saa ka pangandus üldisi arenguid niisama pealt vaadata, kirjutab Eesti Panga asepresident Maive Rute.

Panganduses rohetab ja mitte ainult kommertspankades, vaid ka riikide keskpankades. Sellest kevadest on Eesti Pank globaalse haardega keskpankade rohevõrgustiku (Network for Greening the Financial System, NGFS) liige. NGFS, millele pani aluse väike arv entusiaste, on vähem kui kolme aastaga kasvanud ülemaailmseks finantssektori suunamudijaks, mis koondab 66 keskpanka ja 12 vaatlejaliiget.