Valdis Dombrovskis: raske tee Rootsi tüdruku tõeni

Valdis Dombrovskis. Foto: FRANCOIS LENOIR

Et saavutada 2050. aastaks Euroopas kliimaneutraalne majandus, tuleb igas valdkonnas tööstusest rahanduseni selle nimel pingutada. Tänavu tuleb riikidel jõuda oluliste kokkulepeteni, kirjutab Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Tänavu ühinesid miljonid noored kogu maailmas, et avaldada meelt seoses kliimamuutustega. Demonstratsioonidel nõudsid nad sõnade asemele tegusid, et parandada planeedi olukorda enne, kui on liiga hilja. Kliimamuutused olid oluline teema ka hiljutistel Euroopa Parlamendi valimistel. Nooremal põlvkonnal on õigus, kui nad ütlevad, et vaatamata Euroopa Liidu kindlale kavatsusele saavutada seatud kliimaeesmärgid oleme ikkagi sabassörkijate hulgas.