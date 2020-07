Polina Volkova: EKRE, kus on loogika?!

Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

EKRE tegeleb oma viimastes avaldustes mõistete asendamisega, soovimata märgata, et välismaalt tuleb meile mitte ainult “odavat tööjõudu”, vaid ka spetsialiste, keda Eestis lihtsalt pole kuskilt saada, kirjutab Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Seetõttu on EKRE kongressi poliitiline avaldus, et paljud inimesed lahkusid eelmise kriisi ajal Eestis kehva majanduspoliitika tõttu ning see "tekitas järgnevatel aastatel tööjõukriisi, mida nüüd üritatakse lahendada odavtööjõuga slaavi riikidest" sõnademäng, mis on faktidega vastuolus.