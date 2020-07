Koroona rappis eksporti, aga pilt võiks olla hullemgi

Kaubavedu Helsingi sadamas. Foto: Raul Mee

Eksport kukkus aastataguse ajaga võrreldes karmilt, kuid Euroopa üldises kontekstis on Eesti keskmiselt pigem vähem kannatanud, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.

Statistikaamet teatas möödunud nädalal, et mais kahanes kaupade eksport võrreldes 2019. aasta sama kuuga veerandi võrra. Koroonapiirangute leevendamise ja sisenõudluse taastumise taustal on ekspordi langus väga karm, aga mujal maailmas toimuvat arvesse võttes mitte nii väga. Ehkki Eestis on viiruse levikut takistavaid piiranguid oluliselt leevendatud, püsivad need ekspordi sihtturgudel endiselt ja see pärsib eksportivate ettevõtete tegevust.