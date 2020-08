Mait Raava: õpime meistritelt – Amazoni edu- ja kasvunipid

2013. aastal Amazoni katseline pakidroon. Foto: AP / Scanpix

Majanduslanguses uue kasvu leidmisel ja õigesti kasutamisel tuleb ettevõttel keskenduda oma klientidele, vaadata pikaajaliselt ette ja teha kasumlikke innovatsioone. Amazoni 26 aastat püsivalt edukas kasv kinnitab, et need printsiibid töötavad kindlalt nii majanduskasvus kui ka langustes, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.

Strateegia klassik Michael Porter on veenvalt näidanud, et ettevõtte kasumliku kasvu eelduseks on eristumine. Seda saab õppida parimatelt ettevõtetelt, kes on edukalt kasvanud nii majanduse kasvades kui ka languses. Üks neist on Amazon.com, kes järgib strateegiliste valikute tegemisel alati kolme printsiipi.