Erik Kiviselg: linn peaks Tallinna Vee tagasi ostma

Erik Kiviselg. Foto: Erakogu

Elutähtsat teenust osutav Tallinna Vesi tuleks kohaliku omavalitsuse omandisse tagasi tuua, kirjutab ajakirjanik Erik Kiviselg.

Mõtleme korraks, mis asi on Tallinna Vesi. Tallinna Vesi on ettevõte, millel on täielik ja vaba turu tingimustes absoluutselt murdmatu monopol hädavajalikule teenusele. Kui sul ei ole just miljardeid eurosid vaba raha kuskilt võtta, siis Tallinna Veega on võimatu turul konkureerida.