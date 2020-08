Endine tööstur: Rohetiiger muutis mu elu

Mihkel Tammo. Foto: Raul Mee

Viis aastat tagasi otsisin värske juhina uut suunda Eesti töötleva tööstuse ettevõttele Estanc. Tol hetkel ei võinud ma teada, et ettevõttes läbi viidud rohehüpe kujuneb inspiratsiooniallikas suuremale ühiskondlikule muutusele, kirjutab Rohetiigri algatuse eestvedaja Mihkel Tammo.

Kuna meie rahvusvahelistest suurkontsernidest kliendid rääkisid pea eranditult kestlikust maailmast ja tasakaalus majandusest, siis pragmaatilise inimesena otsustasin, et meil on mõistlik suunata oma fookus kestliku tuleviku ülesehitamise toetamisele. See, mis sai alguse küllaltki loogilisest valikust, hakkas kohe elama oma elu ja kasvama ning paisuma. Nagu jäneseurg raamatus „Alice Imedemaal“.