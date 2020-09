Neeme Korv: muinasjutt heast monopolist ja kurjast konkurentsist

Neeme Korv. Foto: Andras Kralla

Kui mingis majandusharus tekib ülekaaluka turujõuga ettevõte, on ajakirjanduse ülesanne nimetada asju õigete nimedega ning tuua esile kaasnevad mõjud, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Kui konkurentsiameti juht ütleb, et monopol on termin ning hoiatab selle väärkasutamise eest, siis on tal oma vaatevinklist kahtlemata õigus. Regulaatorist riigiamet sõidab seaduse rööbastel.