Tagasi 04.06.25, 16:29 Andre Veskioja: miks ainult erasektor? Riik kurnab bürokraatiaga ka iseennast Avalikus sektoris tuleks rakendada rohkem tulemuspõhist juhtimist, mõõta tegelikku mõju, mitte koosolekute arvu või kirjutatud lehekülgi, kirjutab Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja.

Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja.

Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Viimasel ajal on sageli räägitud, et riik peab erasektori halduskoormust ja nõudeid vähendama. Peaminister on juba hea algatuse teinud, kus ettevõtjatest koosnev majandusteemadele keskenduv nõukoda nõustab valitsust regulatsioonide vähendamiseks.