Andre Nõmm: liberaalsed reeglid peibutavad kurjategijaid

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm Foto: Liis Treimann

Eesti regulatsioonide liberaalsus meelitab siia ka neid, kes pesitsevad Eesti äriregistris, kuid panevad mujal toime kuritegusid, kirjutab finantsinspektsiooni blogis inspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Rahapesu andmebüroo andmetel on viimastel kuudel kaotanud oma tegevusloa sadu krüptoettevõtteid. See on märkimisväärne avaldus, ehkki rahapesu andmebüroo värske analüüs näitab riskide kuhjumist, mis kogumis on oma tunnustelt iseloomulikud tavapärastele väga kõrgetele rahapesu riskidele.