Mihkel Kukk: järgmine rünnak võib tabada just sind

Mihkel Kukk. Foto: Erakogu

Küberrünnakud ohustavad enim energia-, tervishoiu- ja jaekaubanduse sektoreid; andmekaitsega peavad praegusajal tegelema ka päris väikesed ettevõtted, kirjutab KPMG Balticsi küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk.

IBM Security hinnangul võtab keskmise andmelekke avastamine ning ohjeldamine aega 280 päeva. Kahjuks on see veel hea stsenaarium, sest uuringust selgub trend, et ettevõtetes, kes panustavad vähem küberturvalisusele, võib andmelekke kontrolli alla saamine veel oluliselt kauemgi võtta.