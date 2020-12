Mart Salumäe: piibli ja äripäeva kulumatud kokkupuutepunktid

"Majanduses ja äris saavutatav edu ei tule ilma täieliku pühendumuseta. Jõulud tuletavad meelde, et lunastust vajab igaüks," kirjutab Mart Salumäe. Foto: Erakogu

Aegumatutest sõnumitest koosnevast piiblist leiab nii mõndagi äri ja majanduse kohta käivat. Näiteks loo kriisiaastateks teadmispõhisel moel valmistumisest või viiteid pärusmaa väärtusele, kirjutab Eesti evangeelse luterliku kiriku Toronto Peetri koguduse õpetaja ja Põhja-Ameerika praostkonna praost Mart Salumäe Äripäeva essees.

Jõulud on rahu ja rõõmu pühad. Eriti, kui on lähedasi, kellega seda jagada. Aga kui jõululaud on koristatud ning lapsed oma kingipaki kätte saamise õhinast väsinuna uinunud, on hea veel kuusevalgel istet võtta ning natuke maailma ja elu üle mõtiskleda.