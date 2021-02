Maano Saareväli: kasvatus muudab roolijoodiku sõpra paremini kui vitsavõim

Pilt on illustreeriv Foto: Andras Kralla

Ma keeldun uskumast, et meie ühiskond on sedavõrd ebaküps, et ei suuda ilma karistusähvarduseta areneda ega paremaks muutuda, kirjutab liiklusõigusele keskendunud advokaadibüroo Sirk & Saareväli partner Maano Saareväli vastukajana Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe loole.

Äripäevas ilmunud arvamusloos „Surmakutsaritele tee vabastavate sõprade ja tuttavatega tuleb senisest jõulisemalt tegutseda“ on leitud, et kui me oleme riigi ja ühiskonnana otsustanud, et teeme kõik võimaliku, hoidmaks traagilisi sündmuseid ära, siis peab konkreetselt ja tulemuslikult tegelema ka surmakutsaritele tee vabastavate sõprade ja tuttavatega. Loo mõte jõuab selleni, et roolijoodikute ja teiste päevselgelt ohtlike autojuhtide joomakaaslastesse, teele aitajatesse jms inimestesse tuleks senisest rohkem suhtuda kui kaasosalistesse, kellel lasub juhtunu suhtes kaasvastutus.