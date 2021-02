Andi Pleskovski: uue büroopinna otsijad peaksid kiiresti tegutsema

Andi Pleskovski Foto: Erakogu

Tänavu on uues hoones sobivat büroopinda leida keeruline. Kui otsingutega pole kiire, tasub oodata või kaaluda ajutise lisapinna kasutamist, kirjutab RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski.

Möödunud nädalal sai avalikuks uudis, et fondivalitseja East Capital on otsustanud proovida kätt kinnisvaraarenduses, kuna valmis objekte liigub ärikinnisvaraturul üha vähem. See uudis ei tule üllatusena – igapäevaselt ärikinnisvaraga tegeledes ning olles just kokku pannud möödunud poolaasta äripindade turuanalüüsi, oleme märganud sama trendi.