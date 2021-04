Raido Randoja: toetusmeetmed ära, kodanikupalk asemele

Raido Randoja Foto: Erakogu

Kodanikupalk ei ole mingi sotsialistlik utoopia, vaid praktiline väljund riigiaparatuuri lihtsustamiseks ja riigi kulude vähendamiseks ning eelkõige seal tegutseva tööjõu suunamiseks erasektorisse, kirjutab mehaanikainsener Raido Randoja konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti on liikunud ülereguleerimise suunal juba pikemat aega. On tulnud aeg teha avalikus sektoris pööre ja liikuda lihtsama ja õhema riigi, mis on tema nii füüsilisel kui ka digitaalsel territorriumil asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes ühtviisi nii osavõtlik kui ka individuaalsust soosiv, suunas.