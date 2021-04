Peeter Kungla: et sambal oleks hambad

Peeter Kungla Foto: Erakogu

Praeguse teise samba peamine õnnetus on see, et meie tulevane pensionär, praegune investor, alustab väga nigela stardipositsiooniga, aga riik saab teda aidata, kirjutab Peeter Kungla arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Oo, pensionipõlv! Nii tahaks ohata, meenutades ja internetis nostalgiliselt vaadates aastatetaguseid Hansapanga telereklaame, millega kutsuti inimesi sel ajal meile uudsete pensionifondidega liituma. Õitsev elusügis paradiisirannal nagu filmis. Ühesõnaga: helesinine tulevik, millest Otto von Bismarck ilmselt ei osanud unistada.