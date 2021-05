Katrin Bats: ka maailma päästmiseks on raha vaja

Katrin Bats. Foto: Erakogu

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats kirjeldab kogemusi, mida on talle toonud otsus kuulata ära kõik ideed, millega üritatakse maailma paremaks teha. Efektiivsust ei tohi unustada – idealistlike maailmavaadetega tegutsejatel kipub mõnikord jätkusuutlikkust tagav rahateenimise vajadus tagaplaanile jääma.

Mina andsin käesoleva, meie kõigi jaoks omamoodi aasta alguses ühe lubaduse, mille impulss tuli kümne aasta pikkuse töötamise kogemusest ettevõttes. Nimelt otsustasin, et kuulan ära kõik need algajad, noored, iduarendajad, idealistid, kes soovivad tulla oma värskete mõtete ning ideedega ettevõtte jutule, et pakkuda lahendusi maailma päästmiseks.