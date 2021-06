ELMO Rendi vastulause investor Toomasele: arvesta turu potentsiaali!

Foto: ELMO Rent

Börsile pürgiva ELMO Rendi asutaja Enn Laansoo Jr kinnitab vastulauses investor Toomasele, et ettevõtte näitajad on konkurentsivõimelised, tegutsetakse suurel turul ja arendatav tehnoloogia on kiirelt oma teenusesse toodav.

Investor Toomase antud hinnang ELMO Rendi aktsiaemissioonile on põhjalik ja hindan, et see väljendab ausalt Äripäeva börsitoimetuse kõhklusi meie börsiletuleku suhtes. Võtame esitatud väljakutse vastu ja soovime omalt poolt vastata ka välja toodud argumentidele, mis aitaks kõigil potentsiaalsetel investoritel teha kaalutletud otsus.