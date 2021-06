Langetasin Elmo Rendi märkimise kohta otsuse

Uus börsile pürgija Elmo Rent mind oma plaanidega ei veennud. Foto: Elmo Rent

Ootamatu börsile pürgija tõmbas ka minu tähelepanu ning võtsin ette Elmo Rendi prospekti. Pärast põhjalikku vaagimist otsustasin kõrvale jääda.

Ettevõttel paistab mitmeid riske, millega investor arvestama peaks, ning ka välja toodud innovatsiooni risk üsna suur just kaugjuhitava tehnoloogia kasutamise poole pealt. Samas on ettevõte roheline kuvand see, mis võib investoreid meelitada, kuid mind ainult rohelise värviga ära ei võrguta.