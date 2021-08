Liisi Kirch: kas lapsed on elu õied või hoopis investeering?

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator, investor ja ettevõtja Liisi Kirch Foto: Erakogu

Ma soovin anda oma lastele kaasa teadmise, et ma toetan neid täna ja homme, mitte vastupidi, kirjutab rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator, investor ja ettevõtja Liisi Kirch.

Öeldakse, et lapsed on elu õied. Hoolimata ettevalmistusest õpetavad nad meile kannatlikkust, ootamatustega toimetulekut ja emotsioonide kontrollimist. Kõlab sarnaselt rahatarkuse õppimisega, kuhu kõik nimetatud õppetükid on samuti ainekavasse sisse kirjutatud.

