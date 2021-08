Paul Laas: väliskapital hea, kohalik ühistukapital parem

Kindlustusühistu ÜKS nõukogu liige Paul Laas Foto: Erakogu

Raha on eestlastel olemas, nüüd tuleks see ka uut raha tootma panna ja varsti ei sõltukski Eesti majanduskasv ja tööhõive enam välisinvesteeringutest, kirjutab kindlustusühistu ÜKS nõukogu liige Paul Laas.

Külastasin Paides toimunud Arvamusfestivalil poliitikaala vestlusringi “Kui palju on õnneks vaja – Eesti maailma õnnelikumaks ühiskonnaks?“. Sai teada, et meie põhjanaabrid soomlased elavad maailma õnnelikemas ühiskonnas ja et Eesti on selles arvestuses alles kolmandas kümnes.

