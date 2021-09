Aleksei Jevgrafov: Narva ettevõtluses mängigu tähtsat rolli muu maailma kogemusega noored

Valimisliidu Elagu Narva esinumber Aleksei Jevgrafov Foto: Sergei Stepanov

Just tänased noored ja keskealised narvalased, sealhulgas endised, võiksid olla meie linna ettevõtluse mootoriks, kirjutab valimisliidu Elagu Narva esinumber ja endine Narva linnapea Aleksei Jevgrafov vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Ettevõtlust Narvas takistavad erinevad aspektid. Kui rääkida keskmistest või suurtest ettevõtetest, siis mängivad tähtsat rolli meie tööstuspargid. Vaatamata sellele, et nende taristu on tasemel ja tulla soovijaid jagub, siis probleemiks on pankade otsused mitte anda laenu või avada arvelduskonto. Samal ajal on rõõm tõdeda, et Narvasse hakkavad tulema teiste Eesti linnade ettevõtjad, kes näevad Narvas häid võimalusi oma äri arendamiseks.

