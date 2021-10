Urmas Villmann: parim reklaamikanal on Lasnamäe kanal

Kontuur Leo Burnetti loovjuht, partner ja juhatuse liige Urmas Villmann Foto: Erakogu

Telereklaami eest saab minna kööki võileiba tegema, digireklaami vastu aitab AdBlock, autos kõlavast tüütust raadioreklaamist päästab üks nupuvajutus. Aga välireklaami eest on raske põgeneda, kirjutab loovagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht, partner ja juhatuse liige Urmas Villmann Äripäeva teemaveebis Bestmarketing.ee.

Raske on see turundaja eluke. Tarbijaid on aina keerulisem oma sõnumiga kinni püüda, inimesed on ennast reklaamide eest ära peitnud. Digis on nad end ära blokkinud. Telerivaatamine sureb välja, sest kõik istuvad Netflixis. Printreklaam on juba varjusurmas. Raadio sureb samuti kohe-kohe välja.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099