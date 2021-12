Ene-Margit Tiit: valitsuse tihe suhtlus teadlastega on meid tänavu aidanud

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit Foto: Arno Mikkor

Eesti on talle globaalselt kätte antud kaartidega käesoleval aastal mänginud välja keskmiselt hea tulemuse, leiab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eesti, aga ka iga teise riigi majandust, ühiskonnaelu ja elanike toimetulekut mõjutab suur hulk tegureid, kusjuures oluline on märgata ja hinnata mitte tegureid ükshaaval, vaid arvestada ka nende koos- ja vastasmõjusid. Väga tähtis on ka tegurite mõju ulatus – nende seas on nii globaalseid, mida inimestel on raske (kui üldse võimalik) mõjutada, kui ka tegureid, mis sõltuvad küll inimeste tahtest, aga mida meil, see tähendab Eesti elanikel, pole võimalik mõjutada. Mõlemat liiki tegureid tuleb meil aga arvestada. Lõpuks on ka suur hulk protsesse, mis sõltuvad meie endi ehk meie valitud poliitikute ja otsustajate tegevusest.

