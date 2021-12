Rutakalt tehtud rohepöörde otsuste mõju on tänaseks tunda saanud iga Eesti inimene, kes elektriarveid maksma peab. Vana kaev aeti kinni enne, kui uuele kaevule vajalikud keskkonnaload kätte olid saadud, kirjutab ettevõtja Margus Kohava vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tänaste "Fit for 55" läbirääkimiste valguses on ettevõtjana tekkinud küsimus, kuivõrd on meie valitsus sellest õppinud. Kohati jääb vägisi mulje, et Euroopale meele järele olemine on olulisem kui Eesti inimeste heaolu. Tooksin siinkohal välja kolm olulist mõtet, miks "Fit for 55" on meie eluolule niivõrd määrav. Allolevad mõtted põimivad "Fit for 55" kavasse ka üldisemaid rohetrende, mis Eesti inimeste elu aina enam mõjutavad.