Maris Nõgu: 6 eurot cappuchino eest? Miks mitte!

Maris Nõgu. Foto: Erakogu

Klient on nõus teenuse eest enam maksma, kui see on kvaliteetne ja selleni saab jõuda vaid töötajate haridusse panustades, kirjutab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuht Maris Nõgu.

Äsja märkis tuntud restoraniärimees Sten-Erik Jantson, et kaugel pole aeg, kui tass cappuccino't maksab 5 eurot. Mina oleksin nõus maksma isegi 6, juhul kui ... Tõesti, loovutaksin tassi cappuccino eest 6 eurot, kui sellega kaasneks naeratav ja professionaalne klienditeenindus, hubane ja stiilne keskkond ning minu kui külalise vastu siiras austus võõrustajalt. Mõistagi peab ka kohv olema kvaliteetne ja valmistades saanud tunda barista armastust oma töö vastu.

