Tagasi 02.10.25, 10:41 AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel Tehnoloogiafirmad pole veel oma tippusid saavutanud, usub investor ja AI-spetsialist Priit Kallas. "Tehisintellekt – seal on ruumi üles minna".

Investor Priit Kallas arutleb intervjuus ka kvantarvutite tootjate aktsiatesse investeerimise üle.

Foto: Simo Sepp

"Nvidia, Microsoft, Google ja nii edasi – need on ikkagi triljonitaseme firmad. Nüüd on nad uue väärtuse tekitamise vahendi enda jaoks loonud ja mulle näib, et sellel asjal on veel tükk maad kasvada," ütles Kallas.