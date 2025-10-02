AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel

Investor Priit Kallas arutleb intervjuus ka kvantarvutite tootjate aktsiatesse investeerimise üle.
Foto: Simo Sepp
"Nvidia, Microsoft, Google ja nii edasi – need on ikkagi triljonitaseme firmad. Nüüd on nad uue väärtuse tekitamise vahendi enda jaoks loonud ja mulle näib, et sellel asjal on veel tükk maad kasvada," ütles Kallas.
Meta teatas kolmapäeval, et peagi hakatakse kasutajate suhtlustest ettevõtte tehisintellekti toodetega kogutud andmeid kasutama sihitud reklaamide müümiseks kõigil sotsiaalmeediaplatvormidel, mis langetas ettevõtte aktsiat ligi 2,3%.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.