Arvamused

Telia juht: metaversum – ulme, mille 5G muudab reaalsuseks

Telia Eesti juht Robert Pajos Foto: Kaido Kabral

Kui kirjeldused metaversumi sünnist võivad vähemalt esialgu veel tunduda pigem ulmelised, siis tegelikult on see tänu 5G tehnoloogiale juba päris realistlikuks muutumas, kirjutab Telia Eesti juht Robert Pajos.

Teateid tuleviku internetist ehk metaversumist, mille prototüüpidesse juba praegu ostetakse maad ja on rajatud saatkondi, on paljud meist siiani lugenud pigem kerge muigega suunurgas. Ent on aeg hakata sellesse uude, sotsiaalsetele sidemetele keskendunud virtuaalreaalsuse keskkonda tõsisemalt suhtuma. Seda, et tegu on vägagi tõsiseltvõetava järgmise suure tehnoloogilise sammuga, näitab ka asjaolu, et metaversumi reaalne sünd oli suur teema näiteks märtsi alguses Barcelonas toimunud Mobile World kongressil. Ilma kahtluseta on see midagi, millele erinevad tehnoloogiaettevõtted järjest tõsisemalt mõtlevad.

