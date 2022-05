Doris Põld: kas riik sunnib tööandja mulle voodisse?

Kodukontor. Pilt on illustreeriv. Foto: Artmann Witte / imago-images.de / Scanpix

Seadusemuudatus, millega tööandjal tekiks kohustus kujundada töötajate kaugtöö töökohad, tooks täiesti kasutu administratiivse jändamise ning segaks kümnete või sadade tuhandete inimeste elu, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld.

Kodust töötamine oli juba enne koroonat Eestis levinud ning pandeemia muutis selle üldiseks. Töötajad ja tööandjad leppisid praktilistes küsimustes kokku ning elu loksus paika. Inimestel olid kontoritöökohad edasi, ent muutus tavaliseks, et mõnikord tehakse tööd ka kodust või mujaltki. Asja iva on lisada paindlikkust, et töö saaks tehtud võimalikult stressivabalt ja mõnusalt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev