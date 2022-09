Põim Kama: planeerimine on surnud, elagu tegutsemine

Soome börsiguru võttis portfelli Tallinna börsi aktsia

Raamatute autor ja investor Seppo Saario ütles, et on sel aastal oma portfellis väikeseid muudatusi teinud ja panustanud ka Tallinna börsi aktsiale. Siiski näeb ta, et turgude langusel on veel ruumi.

Raamatute autor ja investor Seppo Saario ütles, et on sel aastal oma portfellis väikeseid muudatusi teinud ja panustanud ka Tallinna börsi aktsiale. Siiski näeb ta, et turgude langusel on veel ruumi.