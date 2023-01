Kinnisvaraturule tuleb torm – detsembri näitajad eksitavad ja välismaalased rohkem müüvad

Restate'i kinnisvaraanalüütik Julia Linde Foto: Erakogu

Edasi tõusev euribor koos tarbijate ajalooliselt pessimistliku kindlustundega on kukutanud sügiskuudel korteritehingute arvu suvega võrreldes viiendiku võrra, kuigi tavaliselt on just sügiskuudel aasta parimad näitajad, kirjutab kinnisvarafirma Restate analüütik Julia Linde.

Praegu on endiselt hea aeg kinnisvara müümiseks, kuna hind on oma ajaloolise tipu juures. Soodsat olukorda kasutavad ka välismaa residentsusega kinnisvaraomanikud, kes on viimase kahe aasta jooksul kinnisvara rohkem müünud kui ostnud ehk on sisuliselt Eesti turult väljumas, viies aga ka kasumi Eestist välja.

