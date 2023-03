Kõlvart valitsusele: riigieelarvest eraldatava tulumaksumäära suurendamine ununes teil ära

Tallinna linnapea ning ühtlasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimees Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Omavalitsustel on riigiga mitmeid teemasid arutada, aga alustuseks tuleks parandada nende rahalist seisu, kirjutab Tallinna linnapea ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimees Mihhail Kõlvart vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Teadupärast ei saa kohalike omavalitsuste rahalist seisu just kiita. Koalitsioonikõnelustelt tulevad sõnumid kohalike maksude kohta on tervitatavad, aga riigieelarvest eraldatava tulumaksumäära suurendamine unustati ära. Kui kolmikliit arvab, et kohalikud maksud on võluvits, mis päästab omavalitsused rahalistest raskustest, siis nii see ei ole. Kohalike maksude nimekirja laiendamine on üks instrument, millega saab omavalituste finantsautonoomiat suurendada, aga esmatähtis on suurendada eraldatava tulumaksu määra.