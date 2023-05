Mart Parind: euroraha tagasinõuded riigihangetes – põhiseaduslikult küsitav vennatapp

Advokaadibüroo Nove advokaat, endine riigihangate vaidlustuskomisjoni liige, Tallinna Ülikooli riigihankeõiguse lektor ja riigihangete seaduse kommentaaride kaasjuht Mart Parind Foto: Jaan Krivel

Sellal kui lõviosa Euroopast üritab euroraha maksimaalselt enda huvides tööle panna, käib Eestis juriidiline vennatapp, kirjutab advokaadibüroo Nove advokaat ja endine riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.

Euroraha eest korraldatud riigihangetes tehtud vigade tõttu toetuse tagasinõudmine ehk finantskorrektsioon ei ole iseenesest midagi uut. Küll aga võib seninägematuks pidada viimasel ajal otsekui paisu tagant valla pääsenud avalikku nurinat selle üle, kui suure rangusega rahakasutuse seaduslikkust kontrollitakse. Kuna asjaga seotud panused on kõrged – mõnikord küündivad tagasinõuded sadadesse tuhandetesse ja isegi miljonitesse eurodesse –, ei maksa sellise arengu üle imestada. Söed on tuha all hõõgunud juba aastaid ja nagu eestlane ometi teab: „Ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja...“