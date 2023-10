Artikkel

Raido Toonekurg: 3–5 aasta pärast saabub autoäris murdepunkt

ABB elektriautode teemapäev. Foto: Liis Treimann

Värsked müüginumbrid kõnelevad trendidest, mis panevad Euroopa autodinosaurustel püksid püüli sõeluma. Elektriautode müügi TOP 10s on Tesla ja kaks Hiina gruppi, kirjutab Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Autotootmise sektoris on paari aasta üks olulisimaid teemasid olnud traditsiooniliste ja pika ajalooga autotootjate allajäämine uutele tulijatele. Viimase viie aastaga on teinud suure tõusu Tesla, kes n-ö puhtalt lehelt tulijana on suutnud ette näidata head tulemused kiire müügikasvuga.

Sellel on ilmselt kaks peamist põhjust.

Läbi silmapaistva omaniku on suudetud tekitada brändile sära ning senised kliendid on olnud uue tehnoloogia trendiga kaasa minejad. Teiseks on suudetud autosid müüa valdavalt veebis, millele on kaasa aidanud teadlik tootevaliku lihtsana hoidmine võrreldes traditsiooniliste autotootjatega.

Elektriautode registreerimine püstitas uue rekordi Augustis kasvas Euroopoa Liidus uute autode registreerimine 21% (787 626 autot), mis tähistab 13. järjestikust kasvukuud, vahendab Euroopa Autotootjate Liit (ACEA). Elektriautode turuosa oli esimest korda 20% (mullu augustis 11,6%), edestades tänavu teist korda diiselmootoriga autosid ja tõustes uute autode ostjate seas populaarsuselt kolmandaks valikuks bensiinimootoriga masinate ja hübriidide järel.

Elekter murrab hiinlastele teed

Teine tõusev trend on Hiina tootjad. Äsja avaldatud Euroopa 8 kuu elektriautode müügis on kaks suurt hiina gruppi Geely (Volvo, Polestar, Lotus) ja SAIC (MG, Maxus) juba vastavalt kaheksandal ja üheksandal kohal. Märkimisväärne on ka nende gruppide müügikasv Euroopas, mida mõõdetakse rohkem kui 100 protsendiga.