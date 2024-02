“Viimase aja arutelude käigus on jäänud mulje, et frustratsiooni tekitab eelkõige kahtlase väärtusega seotud isikute vaheliste kunstlike maksuskeemide mittemaksustamine. See lükkas liikvele maksuameti juhendi koostamise, kuid koos pesuveega visatakse nüüd ka laps välja,” kirjutab advokaadibüroo Cobalt partner ja maksuõiguse valdkonna juht Egon Talur.