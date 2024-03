Tiit Riisalo: mulle teeb muret lahutuse hõng poliitikas

Minister Tiit Riisalo Eesti majanduspoliitika plaani esitlusel. Foto: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Eesti majanduse konkurentsivõime küsimus peab saama sama oluliseks kui riigikaitse, kus valitseb poliitiline konsensus – aga selleta pole ka majanduskasvu, ütles majandus- ja IT-minister Tiit Riisalo (Eesti 200) 15. märtsil Eesti majanduspoliitika plaani esitlusel peetud kõnes.

Majandusplaani ettevõtmise mõte ei ole, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ühe dokumendi kokku pannud ja nüüd hakkab kõik hästi olema. See saab realiseeruda ainult kollektiivse pingutusega: ühelt poolt avaliku sektori sees ja omakorda käsikäes Eesti ettevõtjatega. Eesti majanduse tegelik mootor on meie ettevõtja ja ettevõtlikus.