Tagasi 18.08.24, 06:00 Õlletööstur: piirikaubandus on tagasi Uute maksutõusudega soovitakse küll riigikassasse täiendust saada, ent tegelik efekt on vastupidine – taas kogub hoogu piirikaubandus ning Eestist on saamas turistide jaoks kallis sihtriik, kirjutab Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Eestist on saamas turistide jaoks pigem kallis sihtriik ja võib eeldada, et samavõrra kui tõuseb Eestis aktsiisimäär ja muud maksud ning seeläbi kasvab inflatsioon, väheneb Eesti atraktiivsus turistide jaoks ning kahanevad müüginumbrid ehk soovitud tulu riigikassasse jääb siiski saamata,” kirjutab Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. Foto: Andras Kralla

Käesoleva aasta esimese viie kuuga on meie sektoris juba näha ja tunda, et maksutõusud – nii 5% aktsiisitõus kui ka käibemaksutõus – on hakanud turule oma jälge jätma.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun