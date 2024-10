Avaliku sektori juhtimine on Eestis liialt kreenis präänikute poole. Vaja on rohkem piitsa, et riigiasutuste juhtidel tekiks suurem motivatsioon ja vastutus maksumaksja raha hoolivamaks kasutamiseks, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja, Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.