Tarmo Tanilas: loome strateegiliste varade fondi

Eesti suurim probleem

Saksamaa 2025. aasta eelarve maht on 488 miljardit eurot, mis on Eestist üle 27 korra suurem. Täiendava 500 miljardi euro laenamine viib riigi võla ja SKP suhtarvu 63% juurest 75% tasemele, mis ületab ELi riikidele kehtestatud eelarvereeglit. Eesti laenukoormus on hetkel 24,3% sisemajanduse kogutoodangust ning meie 2025. aasta eelarve tulude maht on 17,7 miljardit ning kulude maht 18,2 miljardit eurot.

Laenates täiendavalt viis miljardit eurot on see sakslaste eelarvega võrreldes Eestile proportsionaalselt üle kolme korra väiksem summa ning riigi võla ja SKP suhtarv liiguks 37% juurde. Sellega ei riku me ELi kehtestatud võlakoormuse normatiivi.

Eesti peamine rahanduslik probleem on riigieelarve defitsiit. Oleme riigina end rasva söönud, kus vananeva rahvastiku tingimustes mitmed indekseeritud kulud köit erasektori kaela ümber pitsitama on asunud. Uued maksud pole veenvalt põhjendatud olukorras, kus avalik sektor paastukuurile pole suundunud.

Võetud laene pole kasutatud investeeringuteks, vaid populismiga tekitatud eelarveaukude lappimiseks. Peame riigi püsikulusid vähendama, et Eestil oleks nutikate investeeringute tegemiseks täiendavalt võimalik viis miljardit eurot laenata. Ainult nii saame keskenduda tulude kasvatamisele ning riigi eelarvepositsiooni parandamisele.

Eesti strateegiliste varade fond

Võtame Saksamaast eeskuju ning loome laenuraha abil viie miljardi euro suuruse strateegiliste varade fondi. Investeerime kolm miljardit sellest Eesti majanduskeskkonna ja taristu renoveerimisse. Siia kuuluvad nii riigi julgeolek, paremad teed ja transport ning energeetika. Energia ei ole vaid päike ja tuul ning üksnes rohepolkat tantsides meid Eesti laiuskraadil majanduse rokifestivalile ei kutsuta.

Ilma konkurentsivõimelise elektri hinnata ning kaitsekulude kasvuta ei suuda me suuri investeeringuid Eestisse meelitada. Juhitavate elektrienergia tootmisvõimsuste kasvatamisega on väga kiire. Parem on maksta lühiajaliselt laenu teenindamise eest natukene rohkem ning taastada usaldus riigi ärikeskkonna suhtes kui hoida pisut enam raha kokku, aga istuda pimedas ja külmas ning vaadata, kuidas välisinvestorid naabrite juurde suunduvad.