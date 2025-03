Eveliis Padar: kas alistame hirmu või kustutame tuled

Võitlus Tšornobõli vaimuga

Psühholoogiliselt on asi keerulisem. Tšornobõli vaim elab meie kollektiivses alateadvuses nagu mõisahärra viimane vari vanas talumajas. Me küll ei nimeta ta nime, vaid räägime üldisemast julgeolekuohust, aga tagamaad on selged. Ent kui soovime olla edukas riik, peame mõtlema pragmaatiliselt ja mitte lähtuma hirmust.

Teiste riikide kogemus näitab, et mida suurem on juhitava elektri osakaal, seda odavam on hind. Roheline energia on juhitav vaid seal, kus on tuuma- või hüdroenergia – viimane aga Eestis puudub. Seega on laual vaid üks realistlik lahendus.

Seda eirates võime varsti istuda mitte ainult ilma elektrita, vaid ka ilma majanduskasvuta. Ja skeptilise eestlasena teame me ju kõik, et see oleks hoopis suurem katastroof kui praegused tootmistõrked ja hinnahüpped, mis hakkavad tulevikus meie majandust mõjutama üha valusamal moel.

Eesti tööstus on vaikne, aga vankumatu jõud, mis toodab ja töötleb. Ning erinevalt tuulest ja päikesest ei saa see endale lubada kapriise – kui liin peatub, siis kaob ka töötaja sissetulek.

Tulemuseks on ebakindlus nii inimestele kui ka ettevõtetele. Ja ilma stabiilse tööstuseta pole ka majandust – lihtsalt ilusad unistused, mis kaovad koos viimase kustutatud lambipirniga. See oleks groteskne iroonia: tehnoloogiausku riik, mis kukkus läbi elementaarses inseneriloogikas.

Ja just siin jõuame tuumaenergia pragmaatika tuumani. Majandus pole pelgalt start-up'id ja diginomaadide kohvikukontorid, kus energia kulub läpaka laadimiseks ja kohvimasina kasutamiseks, vaid ka energiaintensiivne tööstus, mis siiski on majanduse selgroog. Tootmine ent vajab stabiilset ja odavat elektrit kogu aeg, mitte lootust, et homme puhub rohkem.

Energiakriis lööb valusalt nii vabrikutöölisi, kelle liinid jäävad seisma ja kelle töökoht ja sissetulek muutub ebakindlaks, kui ka IT-insenere, kelle koodijupid ja pilvelahendused on vähe väärt, kui kodumaine tööstus ei suuda elektrihinna tõttu konkureerida ning ei telli tarkvara, ei osta uusi süsteeme ega palka insenere – kogu majanduse vereringe hakkab jäätuma.