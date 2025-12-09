Tagasi 09.12.25, 15:48 Aune Past “ekvatoriaalinimestest”: üksindus tapab, kõrvalejäetus kohutab Ekvatoriaalinimesed on inimesed, kes ületanud oma elukaare ekvaatori ning pahatihti on nad (turundus)loo loomisel kõrvale jäänud, kirjutab Aune Past arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos. Loe AI kokkuvõtet

Kommunikatsioonibüroo Past ja Partnerid juht Aune Past.

Foto: Jassu Hertsmann

„Noor inimene on kirjutanud mõtlema, naerma ja vihastama paneva essee. Küsin: „Kuidas inimesed Euroopa Liitu suhtuvad?“ – „Noored suhtuvad hästi, aga vanainimesed mitte.“ Miks nii? „Noored saavad aru, aga vanainimestega peab kaks korda rääkima,“ arvab noormees. Küsin: „Kes need vanainimesed on?“ 35. Õppetund minule.