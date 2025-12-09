Aune Past “ekvatoriaalinimestest”: üksindus tapab, kõrvalejäetus kohutab

Kommunikatsioonibüroo Past ja Partnerid juht Aune Past.
Foto: Jassu Hertsmann
„Noor inimene on kirjutanud mõtlema, naerma ja vihastama paneva essee. Küsin: „Kuidas inimesed Euroopa Liitu suhtuvad?“ – „Noored suhtuvad hästi, aga vanainimesed mitte.“ Miks nii? „Noored saavad aru, aga vanainimestega peab kaks korda rääkima,“ arvab noormees. Küsin: „Kes need vanainimesed on?“ 35. Õppetund minule.
Ühiskond vananeb, ent stereotüüpse lähenemise tõttu jääb palju väärtuslikke kogenud töötajaid tööturul rakendamata, kirjutavad kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning tippjuhtimise ekspert ja koolitaja Ülle Pind.
Eestis räägitakse kinnisideelikult sellest, kuidas me peame koolitama aina rohkem insenere ja programmeerijaid, unustades sujuvalt, et ilma sama heade müügiinimeste ja turundajateta jääb loodud tark tehnoloogia garaažinurka seisma, kirjutab Robert Reisman arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
„Me peame rääkima turundaja, suunamudija ja ka kommunikatsiooniinimese vastutusest. Vastusest oma brändi, ühiskonna ja ka iseenda ees,“ kirjutab Kristel Martis arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
Üle 18 aasta muutumatuna püsinud Tallinki Club One’i lojaalsusprogramm läbis põhjaliku uuenduskuuri. Uued sammud ja värsked ideed tulenesid nii klientide ootustest kui ka ettevõtte soovist pakkuda lojaalsetele klientidele paremaid ja õiglasemaid hüvesid.