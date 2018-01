Türkmenistani presidendile ei meeldi mustad autod

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Maailmas leidub riigijuhte, kes oma riigi autotööstuse arengu nimel olulisi pingutusi ette võtavad. Mõnel juhul võivad asjad ka naeruväärseks muutuda. Eriti jaburaks on mindud Türkmenistani pealinnas Asgabatis.

Türkmenistani diktaatorist president Gurbanguly Berdimuhammedow on otsustanud keelata riigi pealinnas Asgabatis kõik musta värvi autod. Nii ärkavadki muretud autoomanikud pärast rahulikku ööund marmorist ja kuldsetest kujudest tihkes linnas ja avastavad, et nende vara on keskvalitsuse käsul kinnistesse parklatesse veetud.

Soodsast teenimisvõimalusest on kohe kinni haaranud kohalikud töökojad, kus värvimise hind on läbi katuse kerkinud. Nii maksavad mures autoomanikud maalritöö eest sageli kaks korda rohkem kui kohalikuks keskmiseks kuupalgaks olevad 500 dollarit. Väljaanne The Diplomat kõneles kohaliku elanikuga kes ütles, et sõiduki ülevärvimine maksab 7000 manati (1600 eurot) ja hind tõuseb nädala pärast 11 000 (2600 eurole) manatile. Mees teenib enda sõnul 1000 manati (235 eurot) kuus.

Vähemasti ei pea murelikud kodanikud uue värvi valikuga pikalt pead vaevama. Berdimuhammedowi arvates toob valge värv õnne. Diktaator ise on aga ise valinud liiklemiseks arbuusirohelise Bugatti Veyroni.

Ekstravagantsused pole riigile võõrad, riigi eelmine juht Saparmyrat Niyazow lasi ehitada ennast kujutava kuldse kuju, mis alati päikese poole pöördus. Praegune valget värvi hindav riigipea kujutab ennast aga kuldsel hobusel mis paikneb suure valgest marmorist kalju tipus. Berdimuhammedowi unistuseks on üleni valget värvi Asgabat, mida praegu kiire ehitustöö käigus valge marmoriga kaetakse.