Uus Lister leidis kohe ostjad

Jaguar F-Type'ist sündinud käre Lister Thunder leidis pärast väljakuulutamist kohe 22 klienti, kes on nõus maksma sõiduki eest kokku 3,5 miljonit eurot. Üldse plaanib Lister ehitada 99 sõidukit, mille hind algab 158 000 eurost.

Lister, mille tegid kuulsaks 1950. aastatel Le Mansis võistelnud Jaguar “Knobbly” D-Type võidusõiduautod, on naasnud uute autode ehituse juurde, luues suure võimsusega versiooni Jaguar F-Type. Tublisti ümber ehitatud 5-liitrine kompressoriga Jaguari V8 mootor annab välja 666 hobujõudu.

Ettevõtte turundus- ja müügijuht Rory McDonnel ütles Autocarile, et sõiduk kiirendab sajakilomeetrise tunnikiiruseni 3,2 sekundiga ja 160 kilomeetrit tunnis saabub spidomeetrile vaid 6,8 sekundiga. Tippkiiruseks on 334 kilomeetrit tunnis. Seda on piisavalt, ületamaks ka kiireimat müügil olevat F-Type SVR versiooni, millel on 567 hobujõudu ja mis saavutab 100 km/h 3,7 sekundiga.

Thunderi modifikatsioonide hulgas on muu hulgas ka uus vedrustus ja veidi Listerile nii iseloomulikku rohelist värvi. McDonnel kinnitas ka, et sõiduk saab senisest luksuslikuma sisemuse.

Tegevjuht Lawrence Whittaker ütles, et sõiduk on esimene Jaguari mudelite pikas nimekirjas. "Nagu Brabus ja AMG Mercedesega ja Alpina BMWga, loodame ka meie saada taas Jaguari sünonüümiks, pakkudes tuunimise ja rätsepatööna valminud alternatiive edukatele Jaguari mudelitele. Kuigi meie ettevõte ei ole Jaguar Land Roveriga otseselt seotud, on Listeril Jaguari sõidukite parendamise 65aastane ajalugu. Meie uus Lister Thunder on kiireim ja võimsaim Lister, mis kunagi valmistatud. Thunder on alles algus,” rääkis Whittaker.