Eakas kaunitar sünnib uuesti

Aastal 1955 plaanis Jaguar valmistada 100 D-Type kupeed, aga jõudis vaid autoni nr 75. Kõik see hakkab nüüd muutuma, kirjutab Autoexpress.

Pärast 62 aasta pikkust ootust hakkab Jaguar nüüd oma lubadust täitma ja Jaguar Land Rover Classicu meeskond valmistab puuduolevad 25 eksemplari.

Ostjatel on võimalus valida 1955. aasta spetsifikatsioonile vastava lühikese esiosaga või 1956. aastast pärineva pika esiosaga kerevariandi vahel. Nagu ikka jätkuautode puhul, on hind erakordselt soolane, ulatudes julgesti üle miljoni euro.

Hoolimata oodatust väiksemaks jäänud tootmisarvust saavutas D-Type suurt edu autospordis, võites legendaarse Le Mansi 24 tunni võidusõidu lausa kolm korda järjest, tehes seda aastatel 1955. kuni 1957.

Võidusõiduedu võib kanda kuuesilindrilise XK mootori, sünkroniseeritud käigukasti, ketaspidurite ja Dunlopi valmistatud kergsulamist velgede arvele. Viimaseid kasutati seepärast, et need olid traditsioonilistest kodaratega velgedest tugevamad. “Uued” D-Type'id vastavad täpselt originaalsele autodele, mootori võimsus on sarnaselt originaaliga 250 hobujõudu ja potentsiaalne tippkiirus küündib, sõltuvalt valitud ülekandest, kuni 305 kilomeetrini tunnis. Ühe auto ehituseks kulub aga lausa 7000 väga hinnalist töötundi.

Kuigi praegu eksisteerib vaid üks “uus” prototüüp Jaguar D-Type, on paljud planeeritud sõidukid juba omaniku leidnud ja kui vaadata tagasi teise Jaguari jätkumudeli edule, on usutav, et ka ülejäänud leiavad omale peagi uued peremehe.