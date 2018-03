Müüa vana Porsche

Monterey oksjonil läheb haamri alla uskumatult haruldane Porsche võidusõiduauto, kirjutab The Drive.

RM Sotheby's Pebble Beachi oksjon on autohuvilistele vist parim oksjon, mida jälgida - just seetõttu, et see on osa Monterey autonädalast ja üritusel veerevad haamri alla mõned maailma haruldasimatest ja kallimatest sõidukitest. RM Sotheby’s teatas, et 2017 oli ettevõttele ajaloo edukaim, mil müüdi lausa 133 miljoni dollari eest autosid.

Seekordne sündmus tõotab tullla isegi veel parem arvestades, et müüki läheb 1968. aasta Porsche 908 K. See on üks vähestest allesjäänud Kurzheck- ehk lühikese tagaosaga variante, mis legendaarse 908 võidusõiduprototüübi ainetel valmistati. Auto ehitati osalemisks kestvussõitudel nagu Le Mansi 24 tundi ja Nürburgringi kuue tunni sõit.

Šassii 908-010 on üks esimesi tehasetiimi 908 masinaid, aga selle võidusõidukarjäär on isegi lühem kui auto pära, mille järgi masin nime sai. Auto võistles Spa-Francorchamps'i ringrajal 1968. aastal Porsche System Engineeringu jaoks ja roolis olid Vic Elford ja Jochen Neerpasch. Peale 32 edukat ringi vandus Porsche Belgia karmidele ilmastikuoludele alla ja libises rajalt välja.

Pärast õnnetut võidusõitu müüdi auto Šveitsi kollektsionäärile ja seisis seejärel aastakümneid, enne kui Porsche võidusõiduekspert Dale Miller selle viimaks päästis. Miller müüs auto edasi Bill Ferrenile, kes lasi 908 K professionaalselt taastada ja võistles sellega 2004. aasta Rennsport Reunionil. Pärast seda on auto külastanud mitmeid vanadele Porschedele mõeldud üritusi Californias ja osales ka 2013. aatal Põhja-Carolina kunstimuuseumis “Porsche by Design” näitusel.

Vanal väärikal Porschel on 3-liitrine kaheksasilindriline lamamootor, mis päästab läbi kuulsalt kaunihäälelise väljalaske valla 350 hobujõudu.

Auto on üks esimesi väljakuulutatud müügiautosid tänavusel Monterey oksjonil, mis peetakse augustis.