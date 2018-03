VW uus lipulaev

Pärast harjumuspärast kavandite ja eelvaadetega lehvitamist tõmbas Volkswagen viimaks Pekingis katte maha uuelt tehnoloogiast pakatavalt Touaregilt.

Väljast on sõiduk veidi teravamate joontega ja meenutab uut T-Roci ja T-Prime ideeautot. Suur samm edasi ilmneb aga interjööris. Uus sõitjateruum pakub uusi lisasid nagu Innovision Cockpit, mis maakeeli tähendab teistelt Volkswagenitelt tuttavat 12tollist digitaalset armatuurlauda ühes senisest suurema ekraaniga. Meelelahutus- ja infosüsteemi tippvariant uues Touaregis on lausa 15tollise läbimõõduga ja võtab armatuurlaual sisse domineeriva koha.

Uue Touaregi sisemus näeb välja nagu peenem ja suurem versioon T-Rocist ning see saab kasu VW grupi uuest tehnoloogiast. Autol on uus rajahoidmisassistent, liiklushoiatused, kaldestabilisatsioon ja Audi-stiilis LED Matrix esituled.

Aktiivne nelja ratta roolimine peaks tähendama ka krapsakamat juhtimiselamust. Viimast on CAR näinud ka uuel Porsche Cayenne'il, ja see on loogiline, sest eelmised Touaregi versioonid on kasutanud Porsche maasturi platvormi ja käiguosa. Lisaks paneb VW autoga kaasa ka soojustundilku öönägemissüsteemi ja head-up display - nii peaks Touareg kvaliteetmaasturite rahvastatud turul edukas olema.

Järgides ilmselt pöördumatut trendi, on uus Touareg eelkäijast laiem ja pikem, pakkudes ka palju rohkem kaubaruumi - varasema 697 liitri asemel 810. Tänu konstruktsioonile, mis kasutab 48% alumiiniumi ja 52% kõrgtehnoloogilist terast, on masina kere 106 kg kergem.

VW päästab Touaregi kõigepealt valla Hiinas, Euroopa kuupäevad pole veel teada, aga VW lubab Euroopa Liitu kõigepealt kaht V6 diiselmootorit 228 ja 282 hobujõuga. Hiljem ilmub välja ka 335hobujõuline V6 bensiinimootor ja 415hobujõuline turbodiisel.