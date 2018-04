Mis juhtub, kui kokku saavad 200 000dollariline (160 000 eurot) Lamborghini Huracan ja 600 000 dollarit (485 000 eurot) maksev güroskoobi abil toimetav videokaamera? See pole trikiga küsimus - tulemuseks on maailma kiireim kaameraauto, kirjutab The Drive.

Filmi- ja teletööstus kasutab sageli veidraid sõidukeid ja veokeid, et võtta üles sõidustseene. Näiteks Subaru WRX, mis tegi hiljuti tööd "Deadpool 2" võtteplatsil.

Kõnealune “Huracam” ühinebki nüüd kaameramasinate väärika kogukonnaga. Sõiduki ehitas Incline Dynamic Outlet, mis on tuntud aerokaadriteks vajaliku gimbal'i-tehnoloogia arendajana, et need dramaatiliselt õhukaadrid ikka siidiselt siledad oleks.

Siiski pole Top Gear'ilike autofilmide tegemine vaid kaamera seadmine kopterile või Lamborghini kapotile. Ettevõte kirjutas Instagramis, et sõiduki arendamise ja kaamera raami ja kontrollimiseks vajalike seadmete arendamiseks kulus kuid. Ripub ju üle superauto kapoti ääre vähemalt üle poole miljoni dollari eest tehnikat. Läks palju aega ja energiat, et valmis ehitada võimalikult stabiilne platvorm ka kõige pöörasemate sõidustsenaariumite jaoks.

Gimbal on pärit ettevõttest Gyro Stabilized Systems ja kaamera on Red Epic 8K. Tegemist on profivarustusega ja ükskõik mida Lamborghini ka lõpuks filmib, on saadud kaadrid ilmselt suurepärased. Masin on ka väga kiire, umbes 600 hobujõudu pakkuva V10 mootoriga on sõiduki tippkiiruseks 323 kilomeetrit tunnis. Nii on Huracan valmis püüdma ilmselt ka üsna nobedat saaki.

Kapotikaamera võib sõidukit muidugi veidi aeglasemaks muuta aga tegemist on siiski maailma kiireima spetsiaalselt kaameraautoks valmistatud sõiduvahendiga. Bugatti ehitas eelmisel aastal kiirete kaadrite jaoks ümber ühe Chironi, aga see oli ühekordne projekt. Värskeim filmigeenius “Huracam” on aga alles loometee alguses.