Lamborghini kutsub autod kleepsude pärast tagasi

Uue pöörase itaalase Lamborghini Centenario hüperauto 11 omanikku võivad väikest pahameelt tunda - Lamborghini kutsub autod vale kleepsu tõttu tagasi, kirjutab The Drive.

Valet kaalukategooriat märkiv vigane kleeps on küljes vähemalt ühteistkümnel autol neljakümnest toodetust. USA rahvusliku maanteeohutuse administratsiooni veebilehel saab lugeda, et 2017. aasta Lamborghini Centenariol on küljes valet kaalukategooriat märkiv kleebis, mis võib olla ohtlik nii sõiduki vedrustusele ja rehvidele ning suurendada kaavariiohtu.

Lamborghini valmistas Centenariot kokku 20 kupeed ja 20 lahtise katusega autot. Nüüd hakkavadki sõidukite edasimüüjad autoomanikega ühendust võtma ja vahetavad seejärel vigased kleepsud tasuta välja.

Lamborghini Centenariot näidati esimesena 2016. aasta Genfi autonäitusel, mil ettevõte tähistas oma asutaja Ferruccio Lamborghini sajandat sünniaastapäeva. Süsinikkiust supersõiduk kasutab muuhulgas ka süsinikkiust monokokk kerelahendust.

Jõud saabub vabalthingavast 6,5-liitrisest V12 mootorist ja “sajani” jõutakse 759 hobujõu toel vaid 2,8 sekundiga. Tippkiiruseks 350 kilomeetrit tunnis. Kõik masinad õnnestus maha müüa enne esitlust ja hinnasildil ilutses lausa 1,75 miljonit eurot, riigimaksud veel lisaks.