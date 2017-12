Alibabast võib saada esimene triljoni dollari firma

E-kaubanduse hiiglasel Alibabal on kõige parem positsioon saada esimesena maailmas triljoni dollari börsifirmaks, ütles üks analüütik, vahendab MarketWatch.

Investeerimisfirma MKM Partnersi analüütik Rob Sanderson ütles reedel, et kuue suurima internetifirma seas on parima kasvupotentsiaaliga just Alibaba. 2020. aastaks peaks just Hiina e-kaubanduse firmal olema parim võimalus ületada triljoni dollari turuväärtuse piir.

See tähendaks, et Alibaba läheks mööda nii Apple’ist, Alphabetist (Google), Amazonist, Facebookist kui ka Tencentist, kirjutas Sanderson investoritele saadetud kirjas. Hiljuti ületas Tencent poole triljoni piiri.

Praegu on triljoni dollari piirile kõige lähemal Apple ja on võimalus, et ettevõte jõuab verstapostini 2019. aastaks, lisas Sanderson. „Me arvame siiski, et kõige suurem tõenäosusega lõhutakse see barjäär 2021. aastaks.“

„Kui rääkida 2020. aastast, siis kõige parem võimalus on sinna jõuda Alibabal, vaatamata sellele, et teistest ollakse praegu tükkjagu maas. Selleks, et sinna jõuda, peaks ettevõte ületama 2018. aastal kasumiprognoose 20 protsendiga. 2019. aastal peaks kasum olema oodatust aga 45 protsenti suurem. Ettevaatav hinna ja kasumi suhe peaks jääma 24 juurde,“ kirjutas Sanderson.

Alibaba aktsia on tänavu kallinenud 96 protsenti. Standard & Poor’s 500 indeks on tõusnud samal ajal 20 protsenti. Alibaba turuväärtus on praegu 442 miljardit dollarit.